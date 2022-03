Sophie Davant met en avant le 100% naturel

Sophie Davant, a souhaité partager son point de vue concernant un sujet assez tabou : la chirurgie esthétique. Loin de vouloir dissimuler la vérité, elle a toujours admis y avoir eu recours dans sa carrière, pour gommer les "complexes physiques qui pourrissent la vie"… Toutefois, ce dimanche 20 mars, c’est un autre message qu’elle a voulu faire passer à sa communauté, via un post sur Instagram : celui d’apprendre à s’accepter tel qu’on est…

"Quant aux complexes physiques qui vous pourrissent la vie, la chirurgie esthétique s’avère parfois un excellent recours ! Mais le mieux reste encore de célébrer celles et ceux qui s’assument tels qu’ils sont et de s’inspirer de leur exemple et de leur expérience ".