Sophie Davant fait de la casse dans “Affaire conclue”

Les objets dans “Affaire conclue” défilent avec toujours autant de régularité mais également de variété. Ainsi, dans l’émission du 4 janvier, c’est avec un meuble de métier datant des années 50 que s’est présenté Michel. Ce retraité l’avait reçu en cadeau de la part d’un ami et cherchait à estimer l’objet en espérant en tirer une bonne revente. Tout a bien commencé quand la commissaire-priseuse, Marie Renoir, a souligné les qualités de l’objet en relevant ses possibilités d’adaptation, et ce malgré quelques rayures et autres traces d’usure. Néanmoins, ce n’est pas ces imperfections qui ont amené les fans à réagir vivement sur les réseaux sociaux.