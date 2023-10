Sophie Davant exprime son point de vue sur la chirurgie esthétique : "Il faut savoir pourquoi on le fait"

Sophie Davant ne s’est, en effet, jamais cachée d’avoir eu recours à des injections de botox et d’acide hyaluronique pour lutter contre les signes de l’âge. De son point de vue, il n’y a aucune raison de se priver des outils de médecine esthétique. Cela dit, elle encourage celles et ceux qui envisagent de franchir ce cap à se questionner sur leur motivations. "Il faut savoir pourquoi on le fait. Si c’est pour réparer des blessures intérieures, ça ne va pas marcher", insiste-t-elle ainsi.

Par ailleurs, elle précise que son but n’est pas de paraître 20 ans de moins, ou encore "d’avoir la même tête que dans les magazines, avec une bouche trop grosse et des pommettes trop saillantes". "Mais si c’est pour avoir l’air un peu moins fatigué, avoir bonne mine, être fraiche, là il faut s’adresser à de bons professionnels", poursuit-elle.

Ainsi, elle dit avoir du mal à comprendre le tabou qui pèse encore sur ce sujet, à l’heure où de plus en plus de femmes ont recours à ce type d’intervention.