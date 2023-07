Sophie Davant explique son départ d'Affaire Conclue : "Après de nombreuses nuits blanches et le cœur serré, j'ai dû choisir"

Sophie Davant a décidé de prendre la parole pour expliquer sa difficile décision de quitter l'émission "Affaire Conclue" au profit de Julia Vignali.

L'animatrice de 60 ans arrête la présentation de l'émission concernant la vente d'objets, elle explique avoir passé des nuits compliquées avant de prendre cette décision : "Après de nombreuses nuits blanches et le coeur serré, j'ai dû choisir. J'ai choisi de renoncer à une émission que j'ai portée avec un immense plaisir (...) Mais voilà, après six ans d'investissement passionné, n'allais-je pas me lancer dans l'année de trop ? N'avais-je pas fait le tour de ce que je pouvais apporter ? N'était-ce pas l'occasion rêvée de me renouveler et de me remettre en question ? J'ai passé tous les scénarios en revue, et après bien des tergiversations, j'ai cédé à l'appel du risque et de la nouveauté, et j'ai choisi de répondre favorablement au désir de ceux qui me faisaient confiance pour tenter un nouveau challenge."

Dans son magazine "S", Sophie Davant déclare avoir préféré faire de la radio à la rentrée plutôt que de continuer à animer "Affaire Conclue" : "Deux grands professionnels de ce métier, que j'admire et que je respecte, m'ont proposé d'animer tous les jours, en direct, une émission de deux heures l'après-midi, sur une grande radio nationale. Seul petit bémol, et ce n'est pas un détail, les deux heures en question correspondent pile aux heures de diffusion d'"Affaire conclue". La direction de France Télévisions a tranché : impossible d'être à la télévision et à la radio à la même heure."

Du coup, Sophie Davant sera à la rentrée sur Europe 1 et Julia Vignali prend les commandes d'Affaire Conclue sur La Une.