Sophie Davant devrait quitter la présentation de l'émission "Affaire Conclue"

C'est une annonce qui risque de faire grand bruit pour les fans de l'émission "Affaire Conclue".

Sophie Davant pourrait quitter la présentation de l'émission diffusée sur La Une.

Selon Télé Loisirs, l'animatrice souhaite arrêter "Affaire Conclue" pour se consacrer à un nouveau projet sur une radio française. Des tournages étaient prévus dans les prochains jours mais ceux-ci sont annulés.

Un membre de l'équipe en dit plus à Télé Loisirs : "On nous dit que les tournages sont reportés à cause d’une décision de France 2. C’est comme ça que le producteur prévient les acheteurs qui devaient tourner la semaine prochaine. Aucune allusion n’est faite à Sophie Davant. C’est fou."

Selon le journaliste Clément Garin, Sophie Davant pourrait même quitter France Télévisions. Cela fait plus de 30 ans que l'animatrice exerce sur le service public français.

La présentatrice de 60 ans devrait rejoindre le groupe Canal + pour animer deux nouvelles émissions que l'on pourrait voir sur C8. Sophie Davant rejoindrait son compagnon William Leymergie que ce soit à la radio ou à la télévision.

Le mercato audiovisuel est bien lancé.

Pour remplacer Sophie Davant à la tête d' "Affaire Conclue", certains noms circulent comme Agathe Lecaron, Julia Vignali ou encore Daphné Burki.

Ce lundi 5 juin, l'émission "C'est pas fini" ouvrira le débat sur le départ de Sophie Davant de l'émission "Affaire Conclue" entre 17h et 19h sur Vivacité.