Sophie Davant commente les débuts de Julia Vignali dans "Affaire conclue"

Au cours d’une interview, Sophie Davant a évoqué les qualités professionnelles de Julia Vignali, qui lui succédera d’ici peu à la présentation de "Affaire conclue".

Le 28 août prochain sera diffusée sur La Une la première émission de "Affaire conclue" présentée par Julia Vignali.

Pour rappel, l’ancienne animatrice de "Télé-matin" a démarré les tournages de la quotidienne à la fin du mois de juin en présence de Sophie Davant, qui tenait à faire ses adieux aux téléspectateurs du programme. Une séquence dont elle profitera d’ailleurs pour passer le flambeau à sa successeure, qu’elle a ainsi pu voir faire ses premiers pas à ce poste. Et à en croire Sophie Davant, Julia Vignali s’est montrée parfaitement à la hauteur dès son premier tournage !

"Elle s’est glissée dans mes chaussons. Je l’ai trouvée souriante et je pense qu’elle a tous les atouts pour remplir ce rôle", explique-t-elle ainsi lors d’une entrevue accordée au magazine Télé-Loisirs.

C’est donc en toute confiance que Sophie Davant cède sa place à Julia Vignali pour rejoindre Europe 1. "Elle sera différente, elle aura cette fraîcheur que je n’ai plus forcément face aux objets", souligne-t-elle également avant d’ajouter : "Tout ça est très positif pour l’émission. C’est une manière de donner un second souffle, je ne me fais pas de souci pour la suite".