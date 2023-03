Sophie Davant : "Avec Caroline, c’est rarement le calme plat !"

Depuis, Caroline Margeridon et Sophie Davant sont inséparables. Elles partent même en vacances ensemble.

Pour autant, l’une et l’autre restent très différentes, ce qui ne manque pas de faire quelquefois des étincelles. "Avec Caroline, c’est toujours des émotions extrêmes, rarement le calme plat" confie ainsi Sophie Davant avant de poursuivre : "Il m’arrive de me fâcher quand elle m’insupporte : un jour, j’ai tapé du poing sur la table jusqu’à me faire mal".

Caroline, de son côté, a admis être " hyper jalouse et possessive " en amitié : "Sophie n’est qu’à moi ! Je veux bien qu’elle aime les autres, mais moins" a-t-elle même plaisanté.

Au bout du compte, les deux amies semblent néanmoins parvenir à mettre leurs différences de côté pour nourrir une amitié riche en complicité. "On est l’eau et le feu, mais on partage les mêmes valeurs fondamentales" résume Sophie Davant.