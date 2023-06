"Sophie Cross" : une saison 2 intense pour cette série tournée en Belgique

Un tournage belge

Divisée en six épisodes, cette nouvelle saison est décisive pour Sophie et Thomas. Parviendront-ils à retrouver leur fils vivant ? Aux côtés d'Alexia Barlier et Thomas Jouannet, on retrouve bien entendu Cyril Lecomte (BAC Nord), Mariama Gueye (Drôle), et Oussama Kheddam (Détox) dans les rôles respectifs de Gabriel, Amina et Fred.

Tournée de septembre à décembre 2022 en Belgique, cette deuxième saison nous emmène notamment à Ostende, Bruxelles, Anvers, Bruges et Liège. Des villes que la comédienne Alexia Barlier a capturé avec bonheur pour les partager à ses fans sur Instagram.

Toujours aussi bien réalisée, Sophie Cross peut aussi compter sur le talent de son chef opérateur, le flamand Lou Berghmans, et celui de sa réalisatrice Adeline Darraux, qui donnent à la série des images extrêmement soignées. Avec un suspense qui monte crescendo au grés des épisodes, cette saison 2 promet des moments intenses et un final poignant.

Sophie Cross, saison 2, à voir dès le jeudi 15 Juin à 20h30 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.