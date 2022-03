Sophie a 26 ans et vit à Bruxelles. Née en Autriche, elle a déménagé en Belgique il y a quelques années pour des raisons professionnelles. Ayant grandi à Salzbourg, ville de la musique, c’est tout naturellement que Sophie a commencé à chanter. Vers l’âge de 10 ans, elle a commencé à apprendre la harpe et c’est grâce à cet instrument qu’elle a vraiment pris goût à la musique. Malgré une carrière déjà bien entamée, elle a déjà sorti plusieurs albums dont deux C.D de Noël, Sophie a décidé de se présenter aux Blind Auditions de The Voice Belgique munie de son instrument de prédilection. Sur scène, la candidate a i décidé d'interpréter "Amoi seg' ma uns wieder" du chanteur autrichien Andreas Gabalier. C’est la première fois dans l’histoire du programme qu’un talent chantait en allemand et c’est cette touche d’originalité qui a plu à BJ Scott, la nouvelle coach de Sophie !