Sophia reprend confiance grâce à l’équipe du Tournesol : "Quand je vois le sourire de mon fils, je me dis que j’ai tout réussi"

"C’était dur, très dur même. Mais je me suis habituée. Quand on arrive là-bas, on a souvent plus du tout confiance en nous, tellement on a été rabaissée. Mais très vite je me suis sentie bien, entourée de gens bienveillants."

Il a fallu dix longs mois à Sophia pour se reconstruire, grâce au travail acharné de l’équipe qui lui a apporté non seulement le soutien psychologique dont elle avait besoin, mais également une aide précieuse pour les longues démarches administratives qu’elle a dû entreprendre. Aujourd’hui, elle est heureuse :

Quand je vois le sourire de mon fils, je me dis que j’ai tout réussi.

Et même si ce n’est pas tous les jours facile de s’occuper seule de son enfant, Sophia reste optimiste : "C’est encore parfois un peu compliqué. Je n’ai pas envie de me retrouver à la rue parce que je ne sais pas payer ma maison ou mes factures… Je fais très très attention. Mais je garde le sourire, parce que j’ai vécu pire que ça !"