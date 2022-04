Sophia Bush (Les Frères Scott) raconte le climat malsain sur le tournage de la série

Après les confidences d’Hilarie Burton sur une scène de sexe difficile, c’est Sophia Bush qui en raconte un plus sur le climat malsain du tournage.

Pour rappel, depuis octobre dernier, les trois actrices emblématiques de la série Les frères Scott (Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz) ont sorti leur propre podcast. Elles y racontent notamment les secrets des coulisses de la série. Dans le dernier épisode, l’interprète de Brooke Davis se souvient d’un moment choquant avec le réalisateur, Mark Schwahn.

Alors que le tournage des Frères Scott était en pause et que Sophia Bush travaillait sur un autre projet, elle avait décidé de se teindre les cheveux en noir et de se faire une frange. Cependant, cette idée n’a pas du tout plu à Mark Schwahn. "Mais putain, qui t’a dit que tu pouvais te faire une frange ? lui a-t-il demandé. Tu sais qui avait des franges ? Toutes les putains de cheerleaders qui n’ont jamais voulu coucher avec moi." Ceci n’était qu’un des exemples de ce que l’actrice a pu entendre et vivre sur le tournage.

Et ce n’était pas le seul dérapage de Mark Schwahn, c’est son comportement général qui est pointé du doigt par l’actrice. "Il était tellement tyrannique, malsain, misogyne et effrayant à notre égard", a-t-elle expliqué. Par ailleurs, d’autres femmes membres de la production ont déclaré qu’elles avaient été "manipulées psychologiquement et émotionnellement" par cet homme.