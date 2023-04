Sophia Bush dénonce le harcèlement subi sur le tournage de Chicago PD et le manque de soutien

Chaque semaine, Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz se retrouvent et partagent leurs souvenirs du tournage des Frères Scott (One Tree Hill) dans leur podcast "Drama Queens". Les actrices ont dénoncé plusieurs fois par le passé le comportement exécrable du créateur de la série, Mark Schawhn. Mais dans ce nouvel épisode, Sophia Bush a attaqué une autre série dans laquelle elle a joué.

Le site Entertainment Wire a retranscrit ses propos. Elle a révélé avoir été victime de harcèlement sur le plateau de Chicago PD et que c’est d’ailleurs ça qui l’aurait poussé à quitter la série à la fin de la 4e saison. À l’époque, elle a essayé d’en parler mais on lui a dit de choisir entre qui elle voulait accuser : c’était soit Les Frères Scott, soit Chicago PD, sinon personne ne l’aurait cru.

Elle a expliqué que quand #MeToo a éclaté en octobre, Jason Beghe, son collègue de Chicago PD, a fait l’objet d’une enquête pour des comportements violents qu’il aurait eus sur le tournage de la série. Elle voulait témoigner mais son manager l’en a dissuadée. "Tu vas devoir choisir. Tu peux soit raconter l’histoire de votre premier patron, soit celle de ton collègue, mais tu ne peux pas raconter les deux parce que cela donnerait l’impression que c’est de ta faute", lui avait-on dit.

Sophia a suivi son avis et a préféré soutenir ses collègues des Frères Scott. Ensemble, elles ont rédigé une lettre détaillant tout le harcèlement et les abus qu’elles avaient subis. L’actrice ne regrette pas sa décision mais aurait voulu être libre d’en parler. C’est pourquoi elle le fait aujourd’hui. En plus de faire face à l’opposition de sa team, elle a dû subir des remarques de son entourage quand elle vivait à Chicago : il ne comprenait pas pourquoi elle s’acharnait tant sur ces histoires.

"Sur Chicago PD, il y avait un groupe de mecs qui me disait toujours : "Je t’aime tellement, tu es notre meilleure amie". Pourtant, ils n’ont jamais pris la parole et ne se sont jamais impliqués", a-t-elle admis. "Et je sais que certains d’entre eux sont furieux que je parle de cela lorsque nous évoquons cette série mais vous savez quoi ? Je m’en fiche. La peur qu’ils ressentent sur le fait que je continue à en parler devrait les inciter à mieux se comporter sur tous les plateaux de tournage. Ils devraient avoir peur", a-t-elle déclaré.

En 2018, l’actrice a révélé qu’elle n’en pouvait plus de jouer dans la série à cause des conditions de tournage difficiles. "Mon corps était en train de s’écrouler, parce que j’étais vraiment, vraiment très malheureuse", peut-on lire sur le site de BX1.