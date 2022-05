Après avoir proposé des exclusivités comme Horizon Zero Dawn, Days Gone, et God of War aux joueurs PC, Sony ne compte pas en rester là.

Et on comprend pourquoi. Lors de sa présentation stratégique annuelle, l’entreprise a dévoilé d’excellents chiffres de vente concernant ces trois titres sur PC. Horizon Zero Dawn a ainsi rapporté 60 millions de dollars, Days Gone a rapporté 22,7 millions de dollars, et God of War a rapporté 26,2 millions de dollars.