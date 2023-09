Sony : tous les systèmes auraient été piratés

Selon CyberSecurityConnect, plus de 6000 fichiers ont été récupérés et incluent de la documentation, des logs techniques de développement, des ressources Java et des fichiers HTML. On y retrouve également des captures d’écran d’une page de connexion ou encore une présentation Powerpoint interne décrivant des détails sur une batterie de tests. La majorité des documents sont en japonais.

Les informations personnelles des joueurs et joueuses de Sony ne seraient donc pas en danger.

Ransomed.vc a laissé ses coordonnées, au cas où quelqu’un voudrait racheter les données. Une date butoir a été donnée : si personne ne prend contact avec le groupe avant le 28 septembre, Ransomed.vc publiera l’entièreté des documents qui ont été récupérés. A l’heure actuelle, Sony n’a pas réagi publiquement à la cyberattaque.

Quant aux hackeurs, ils déclarent que leur démarche est de montrer aux grosses entreprises qu’elles sont tout aussi vulnérables en matière de cybersécurité et protections des données. Ransomed.vc déclare également "opérer en stricte conformité avec le RGPD et les lois sur la confidentialité des données."

Et d’ajouter : "Si aucun paiement n’est reçu, nous sommes obligés de signaler une violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à l’agence RGPD", indique le groupe sur son site de fuite."