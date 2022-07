Sony se veut rassurant sur la PlayStation

Sony n'a cependant pas relevé son objectif d'écouler 18 millions d'unités de PS5 d'ici la fin de son exercice en cours fin mars prochain, après 11,5 millions vendues en 2021/22.

Selon lui, la baisse de 26% sur un an des ventes de jeux pour PlayStation observée entre avril et juin s'explique par les modes de vies moins casaniers des joueurs par rapport à la première phase de la pandémie de Covid-19, mais la courbe pourrait se redresser à mesure que la PS5 sera davantage disponible.

Sony, engagé dans une guerre d'achats de studios de jeu vidéo avec son rival américain Microsoft, a par ailleurs averti que ses comptes seront plombés cette année par son acquisition de l'éditeur de jeu américain Bungie (créateur des franchises "Halo" et "Destiny") pour un montant de 3,7 milliards de dollars, finalisée ce mois-ci.

Si le montant pâlit en comparaison des 69 milliards de dollars mis sur la table par Microsoft pour absorber le géant américain Activision ("Call of Duty", "World of Warcraft", "Candy Crush"...), ce rachat permettra cependant à Sony de bénéficier de l'expérience et de l'expertise technologique de Bungie dans le domaine des jeux et services en ligne, où il souhaite développer son offre.