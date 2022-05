Sony présentera les premiers jeux PSVR2 ce jeudi 2 juin

Le catalogue du casque ne sera donc pas le seul à l’honneur. Même si on attend les premières images de Horizon: Call of the Mountain, Among Us Vr, Firmament, ainsi que des jeux développés par Coatsink (à qui on doit Jurassic World Aftermath) et nDreams (Fracked).

Du côté des jeux “classiques”, des images de God of War Ragnarok seraient plus que bienvenues, d’autant que le jeu est toujours prévu pour une sortie en 2022. Quoiqu’il en soit, on le saura bien assez tôt. Le State of Play sera à suivre en direct sur tous les réseaux de PlayStation le jeudi 2 juin à 23h59, heure belge.