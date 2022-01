Sony Pictures dévoile un film créé à partir du jeu vidéo Dreams

Mais si le titre fait moins parler de lui ces derniers mois, cela n’empêche pas la communauté de continuer d’innover. Et ce n’est pas Sony Pictures Classics qui dira le contraire. En effet, le studio vient de commander un film, baptisé A Winter’s Journey, qui s’appuiera en partie sur le moteur graphique de Dreams.

On y suivra périlleux à travers les montagnes, la glace et la neige, d’un poète à en Bavière en 1812. Le film, qui mélangera prises de vue réelles, effets spéciaux et animation, est signé du studio londonien Oiffy. Réalisé par Alex Helfrecht, le film devrait donc faire appel à Dreams pour les parties visuelles oniriques.

Le tournage devrait débuter en juin en Pologne.