Sony : les précommandes sont ouvertes pour le Playstation Portal

Si la PlayStation Portal peut charmer de par son format portable ou encore de par les manettes inspirées de la Dual Sense, elle a cependant un défaut non négligeable : vous devrez posséder une PlayStation 5 pour pouvoir y jouer.

Car oui, la PlayStation Portal se servira du réseau Wi-Fi ambiant pour se connecter à votre PS5 et ainsi disposer de votre catalogue de jeux vidéo et d’application… en mode portable. Selon les premiers tests d’IGN en septembre dernier, il serait tout de même possible de jouer lorsque vous n’êtes pas chez vous, à condition que vous disposiez d’une connexion Internet solide à l’endroit où vous vous trouvez et que vous ayez laissé votre PS5 en mode repos chez vous. Exit les connexions peu stables des hôtels, par exemple.

De quoi frustrer les adorateurs de consoles portables comme la Switch qui peut être emportée partout. Cependant, la PlayStation Portal promet une qualité et une fluidité d’images (60fps/1080p) dont la Switch (même la Switch OLED) manque cruellement.