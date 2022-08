Sony Interactive augmente le prix de sa PlayStation 5 déjà très chère

Plus tôt dans le mois Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a dit à nos confrères de Nikkei Asia que "Nintendo ne considère actuellement aucune hausse du prix de la Switch" et ne voudrait pas prendre le risque "d’exclure des potentiels clients en augmentant le prix de sa console super-populaire". Toutefois, certains argueront que la récente sortie de la Switch OLED a un tarif plus élevé que la version de base a pu jouer le rôle d’une hausse de prix pour la compagnie.

De son côté, Microsoft à été contacté par Kotaku et a livré une réponse dont les entreprises ont le secret : sans vraiment répondre à la question posée.

"Nous évaluons constamment le marché pour offrir à nos fans d’excellentes options de jeu. Le prix suggéré de notre Xbox Series S reste à 299 dollars et celui de la Series X à 499. Cela s’applique également aux autres marchés et leurs prix actuels."