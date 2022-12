Sony et Nintendo proposent un récapitulatif de votre année vidéoludique

Qui dit fin d’année dit récapitulatifs en tout genre. Après le Wrapped de Spotify, le Replay d’Apple Music, sans oublier le best-of de TikTok, Google, YouTube et les autres, place à Sony et Nintendo.

Les deux entreprises proposent à leur tour un outil permettant de redécouvrir votre année 2022, avec vos jeux les plus joués et d’autres statistiques plus ou moins interessantes.

Du côté de Sony, ça se passe à cette adresse. Une fois connecté à votre compte, vos données PlayStation seront disponibles. Sony propose quatre sections, avec votre temps de jeu au total, vos jeux les plus joués, vos trophées remportés et quelques informations liées au PlayStation Plus (si vous êtes abonnés). Une fois les quatre sections “déverouillées” (il suffit de cliquer sur chacune d’elle), vous obtiendrez un résumé à partager sur vos réseaux, ainsi qu’un avatar gratuit.