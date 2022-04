Sony et Lego investissent deux milliards de dollars dans l'éditeur de Fortnite, pour développer son "métavers"

Le géant japonais Sony et la maison mère du Danois Lego ont annoncé lundi l'investissement de 2 milliards de dollars dans Epic Games, éditeur du jeu vidéo phénomène Fortnite, pour financer ses efforts de développement du "métavers".

Ces nouveaux univers en ligne, accessibles via les réalités augmentée et virtuelle, font l'objet d'investissements massifs de grands noms de la technologie comme Facebook, qui y voient l'avenir du secteur.

Avancer dans l'objectif de l'entreprise de construire le métavers et soutenir sa croissance continue

Sous forme de jeux vidéo comme Fortnite, le métavers (contraction de méta et univers) existe déjà de façon minimaliste, avec des personnes se retrouvent non seulement pour jouer, mais aussi pour interagir et participer à des événements.

Cette levée de fonds de 2 milliards de dollars (1,84 milliard d'euros) "vise à avancer dans l'objectif de l'entreprise de construire le métavers et soutenir sa croissance continue", indiquent Lego, Sony et Kirkbi - la holding détenant le numéro un mondial du jouet Lego.