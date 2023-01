Le jeu, fortement inspiré par le célèbre runner Temple Run, s’appellera Ultimate Sackboy. Et sans surprise, il sera question de courses, et d’obstacles à éviter, en glissant le doigt sur l’écran.

Le jeu sera free-to-play, ce qui colle bien à la licence LittleBigPlanet, qui n’a jamais été avare en accessoires pour personnaliser le look de Sackboy et son environnement. Le jeu est d’ores et déjà en précommande sur Android, et sera également disponible le 21 février sur iOS.