Sony commercialise un Walkman à 3600 dollars

Évidemment, à ces prix-là, Sony ne vise pas le grand public, qui peine généralement à faire la différence entre une piste normale et une piste en audio loseless. L’entreprise explique que le NW-WM1ZM2 “établit la nouvelle standard en matière de qualité audio avec un son sublime et nuancé”, tandis que le NW-WM1AM2 offre “un champ sonore plus riche, plus fluide et plus étendu par rapport à son prédécesseur".

Les deux appareillés disposent d’un écran tactile de 5 pouces, du Wifi, et de diverses options pour stocker ou streamer de la musique. Quant à la qualité du signal audio, il est évidemment de haute qualité, ce qui permet de distinguer “chaque instrument comme s'il se produisait en direct.”