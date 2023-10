Sony annonce la PS5 "Slim" pour novembre, encore plus chère que la PS5

Si vous êtes plutôt dans la team horizontale, pas de panique, il ne faudra rien payer en plus. Seulement, la console reposera sur un petit tuteur en plastique. Pas très élégant et de quoi soulever les sourcils quand on sait que cette console est censée être moins large et pesante que sa grande sœur.

En termes de stockage, on passe d’une PS5 de 2020 qui disposait de 825 Go à une PS5 de 2023 avec enfin 1 To. De quoi soulager un peu la bibliothèque de jeux. Pour plus d’aspects techniques sur ces nouvelles versions de la PS5, Sony a établi la fiche technique sur son blog.