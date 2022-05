Sonos prépare son assistant personnel

Après Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana, et Bixby, place à… Sonos, l’assistant vocal de Sonos. C’est ce que devrait annoncer prochainement l’entreprise, qui s’apprête à dévoiler ses nouveautés.

En effet, selon The Verge, Sonos s’apprête à entrer sur le marché des assistants vocaux avec Sonos Voice, qui s’activerait avec la commande “Hey Sonos.” Dans un premier temps, l’assistant serait réservé aux utilisateurs américains, avant un éventuel déploiement international.

Pour Sonos, cela signifierait que les produits s’émanciperaient enfin de Google Assistant et d’Alexa, tous les deux pris en charge par une multitude d’appareils de la marque. Et ce changement arriverait plus tôt que prévu, avec un lancement attendu le 1er juin prochain.

Toujours selon les informations de The Verge, Sonos Voice devrait être compatible avec Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer et Sonos Radio. Spotify et YouTube Music ne seraient pas, à l’heure actuelle, pris en charge. Enfin, comme pour le Siri d’Apple, le respect de la vie privée serait pris très au sérieux par Sonos, qui ne devrait pas enregistrer les commandes vocales ni les traiter en ligne sur le cloud.

Quoiqu’il en soit, on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Sonos devrait également dévoiler une nouvelle barre de son plus abordable. On parle d’un lancement à 249 dollars, contre 449 dollars pour la Beam et 899 dollars pour l’Arc.