Sonos pourrait se diversifier et proposer quatre nouveaux produits, dont un casque audio

Cela fait plus de deux ans que la rumeur d’un casque audio signé Sonos est relayée par de nombreux sites spécialisés. Mais selon The Verge, sa commercialisation n’a jamais été aussi proche.

Le site américain a partagé la déclaration du PDG Patrick Spence, lors de l’annonce des derniers résultats financiers de l’entreprise. “bien que nous soyons toujours prudents lorsque nous parlons de la feuille de route de produits, nous investissons dans des produits qui nous permettront d'entrer dans quatre nouvelles catégories, dont l'une que nous prévoyons d'annoncer dans l’année fiscale 2023.”

Pour le PDG, ces nouvelles catégories de produit aideront à diversifier les activités de Sonos sur long terme. Et bien que la première catégorie, attendue pour l’année prochaine, n’a pas encore été révélée, il pourrait bien s’agir de ce fameux casque audio.

L’idée étant de venir titiller Apple, Bose ou encore Sony sur ce marché. De plus, de nombreux brevets circulent depuis 2019, et Sonos a racheté l’entreprise T2 Software, spécialisée dans les codecs audio et la technologie Bluetooth, en janvier 2022.

Quoiqu’il en soit, Sonos n’a pas dit son dernier mot. L’entreprise, qui propose déjà des enceintes portables, des home cinemas ou des services comme Sonos Radio “a encore beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'audio”, comme l’a déclaré le PDG.

“Nous savons que les gens dépensent environ 96 milliards de dollars par an dans cette catégorie de produit. Nous avons donc beaucoup d'occasions de continuer à développer l'audio et de prendre de plus en plus de parts de marché. Et vous pouvez parier que c'est ce sur quoi nous nous concentrons.”

La concurrence est prévenue.