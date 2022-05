Sonos dévoile sa nouvelle barre de son, la Sonos Ray

L’entreprise americaine dévoile une nouvelle barre de son compacte, proposée à un tarif agressif.

Après la Sonos Arc, vendue 999 euros, et la Sonos Beam, vendue 499 euros, la marque est de retour avec une nouvelle barre de son plus abordable : la Sonos Ray. Proposée au prix de 299 euros, elle permet à Sonos d’occuper le marché et se constituer un home cinéma à petit prix.

La Sonos Ray est en effet compatible avec les autres produits de la marque, et permet donc une écoute multiroom. Elle peut également être la pièce centrale d’une installation 5.1, en l’associant au Sub et aux enceintes One XL. “Nos maisons sont devenues des salles de cinéma, des salles de sport, des centres de jeux vidéo et bien plus encore grâce au streaming qui n'est plus réservé à la télévision, à la musique et aux films”, explique Patrick Spence, CEO of Sonos. “Ray permet plus facilement que jamais d'améliorer ces expériences d'écoute, grâce à une taille réduite et un son impressionnant.”