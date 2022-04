Sonny Colbrelli quitte l'hôpital après l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané

Colbrelli s'était effondré au terme de la première étape du Tour de Catalogne le 21 mars. Les examens avaient révélé qu'il avait souffert d'une arythmie cardiaque instable. Quelques jours plus tard, il était transféré à l'hôpital de Padoue pour de nouveaux examens afin "d'identifier la cause de l'arythmie et le traitement le plus approprié". "Sur base des résultats de l'évaluation clinique, en accord avec le personnel médical de l'équipe, Sonny Colbrelli a subi jeudi avec succès une intervention d'implantation d'un défibrillateur sous-cutané", a expliqué Bahrain Victorious.

"Ce dispositif permet de corriger le rythme du cœur si cela est nécessaire dans des cas extrêmes", a expliqué le professeur Domenico Corrado, qui souligne que la "décision d'implanter un dispositif de sauvetage a été partagée par Colbrelli." Le champion d'Europe en titre et vainqueur du dernier Paris-Roubaix poursuivra sa rééducation à domicile "afin de garantir son intimité ainsi que celle de sa famille", a précisé Bahrain Victorious.