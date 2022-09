Sonny and Cher : retour en 1967 lorsque le duo mythique était de passage à Buxelles

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1967 avec un sujet consacré au format de l'émission 16-20 ans et plus précisément avec le duo de stars mythique des années 70-80, Sonny and Cher, qui pour rappel ont vendu plus de 80 millions d’albums.

Nous sommes le 22 février, Sonny and Cher sont de passage à Bruxelles et chantent dans un centre commercial : "Little man", "Mama when my dollies havebabies", "The Beat goes on" devant des clients ébahis. Il faut dire que de New York à Londres, de Los Angeles à Bilbao, Sonny and Cher parcourent le monde et que les rencontrer en Belgique était une chance.

Regardez plutôt !