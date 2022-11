SonicScreen, un festival de ciné-concerts à Braine-le-Comte

Ce mardi 22 novembre dès 21h30, Laurent Debeuf reçoit Renaud Mayeur (Dario mars) et Joris Oster (directeur du centre culturel de Braine-le-Comte et créateur du festival) pour évoquer le SonicScreen.

L’IDÉE

De 2015 à 2019, Le Centre culturel de Braine-le-Comte proposait le festival NOVA, 10 jours de culture non-stop rassemblant plusieurs disciplines artistiques : du théâtre, des concerts, du cinéma documentaire, des expos, des contes, de l’impro et… des ciné-concerts. Notre salle Baudouin IV qui accueillait l’événement est équipé d’un système de projection Barco et d’un écran de 8x5 m ce qui en fait le lieu idéal pour développer un nouveau projet consacré cette fois exclusivement aux ciné-concerts, une discipline en plein essor que nous nous faisons une joie de proposer au public. C’est donc parti pour la première édition avec de magnifiques projets :

On y verra AWAY, le nouveau projet de We Stood like Kings, un groupe précurseur en la matière en Belgique, L’ÉTRANGE COULEUR DE DARIO, une création inédite mêlant la musique psychédélique de Dario Mars et les images d’Hélène Cattet et Bruno Forzani, LES NOUVELLES CHRONIQUES DE MELVILE, la transposition à l’écran et en musique de la BD de Romain Renard et enfin FARFELU, le ciné-concert imaginé par la compagnie Zonzon pour éveiller les sens de nos jeunes spectateurs.

4 jours de festival du jeudi 24 au dimanche 27 novembre où la salle Baudouin IV se transformera en lieu de confluence entre le cinéma et la musique vivante.

LE PROGRAMME



JE 24/11 20h – AWAY : Le nouveau ciné-concert de We Stood like Kings