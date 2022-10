Sonico, The Edge of Tango, au Festival Musiq3 Brabant wallon

En 2021, année du centenaire d’Astor Piazzolla, Sonico publiait un coffret de deux CD sous le titre : Piazzolla-Rovira : The Edge of Tango. Les musiciens de l’ensemble reconstituaient en nombre deux formations différentes, l’octuor Buenos Aires d’Astor Piazzolla et l’octuor La Plata de Edouardo Rovira. Huit musiciens au service d’une douzaine de compositeurs de tango moderne.

Sonico en concert le mercredi 5 octobre à 20h au Centre culturel d’Ottignies, dans le cadre du Festival Musiq3 Brabant wallon.

Stephen Meyer, violoniste, membre de Sonico, au micro de Pascal Goffaux.