Sonic Youth vend un concert donné à Kiev pour soutenir l’Ukraine

C’était il y a 33 ans : Sonic Youth donnait son premier concert à Kiev. Neuf titres sont extraits de cette prestation, que l’on peut acheter pour la très bonne cause !

Sonic Youth apporte aussi sa pierre à l’édifice en vendant un large extrait de ce concert sur sa page "Bandcamp ", tous les bénéfices seront versés à l’association " World Kitchen ", qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens.

Dans le public de ce concert, un des derniers donnés en ex-URSS avant la chute du Rideau de Fer, se trouvait un spectateur particulier : Eugene Hutz du groupe Gogol Bordello. Et le musicien parle encore de cette prestation 33 ans après. "Ce concert a changé ma vie. Il a d’ailleurs aussi changé celles de tous les musiciens de Kiev présents dans la salle ce soir-là. C’était la vitamine ultime dont nous avions tous besoin. C’est ce moment qui m’a donné envie d’aller à New York pour expérimenter la ville ! Et puis, contrairement à tous les autres concerts punk donnés là-bas, celui-ci n’avait pas été interrompu au milieu. Et c’était grâce à un homme ukrainien très précieux, qui faisait souffler un vent de changement. Son nom ? Mikhail Gorbachev."