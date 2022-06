Sonic Frontiers : de nouvelles images toujours aussi décevantes

Le prochain jeu Sonic, attendu pour l’année prochaine, ne risque pas de marquer la franchise. L’aventure en monde ouvert, baptisé Sonic Frontiers, a largement été moquée sur internet. En cause, des images décevantes, annonçant un jeu vide.

Si on retrouve tout ce qui a fait le succès du hérisson, à savoir la vitesse, les anneaux, des bumpers et quelques rails, l’univers de Frontiers semble sans âme, et déjà daté. Si SEGA espérait allécher les fans avec ces premières images, c’est l’inverse qui s’est produit. D’autant que le jeu semble souffrir de problèmes techniques, comme des soucis d’affichage et de clipping.