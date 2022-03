Sonic 2, le film : l'aventure continue

Plus que jamais les amateurs savoureront les nombreuses références au jeu vidéo. Mais nul besoin de connaître son univers pour apprécier ce film d’action, mené à toute allure et aux multiples rebondissements, qui allie avec savoir-faire réalité et animation et qui bénéficie à nouveau du formidable capital sympathie de ce hérisson aux pouvoirs extraordinaires. Turbulent, facétieux et désobéissant, mais absolument courageux, loyal et positif, Sonic a de quoi inspirer les enfants à partir de 10 ans… et plaire aux parents ! Les humains du film quant à eux ne sont pas en reste, et nous réservent quelques scènes hautes en couleur pour mieux faire rebondir l’action… mention spéciale à Jim Carrey " méchamment " impeccable dans le rôle du Dr Robotnik.

Sonic 2, le film qu’il faut courir voir en salles!