"Songbook" de Margaux Vranken, entre émotions et énergies

Ce qui frappe a l’écoute de son nouvel opus, c’est la technique tactile bien sûr – acquise au Conservatoire royal de Bruxelles et au Berklee Global Jazz Institute- mais aussi de l’émotion qui dégorge de santé et d’énergie. L’esthétique jazz de Margaux est ainsi faite d’équilibrisme funambule, de recherche et d’exploration. Et de musiques nourries de nombreux instrumentistes originaires de divers pays. Sans compter les cinq vocalistes, Stacey Claire, Aneta Nayan, Flavio Spampinato, Tamara Jokic et Erini. On en oublierait presque la sixième interprète, Margaux en personne, qui ouvre Songbook avec "Ballade" où les onomatopées chantées nourrissent son clavier. A moins que ce ne soit l’inverse.

Margaux Vranken était également au micro de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.