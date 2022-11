''Songbird, A Solo Collection'' de Christine McVie, retour sur cette belle série de succès remixés

''Songbird (A Solo Collection)'' est sorti assez discrètement cette année, Christine McVie s’est adjoint l’aide du producteur Glyn Johns. Ce best of est le tout premier à survoler la carrière solo de la claviériste de Fleetwood Mac. Il contient des titres issus de son album éponyme de 1984 (sur lequel on retrouve Steve Winwood, Eric Clapton, Mick Fleetwood, Ray Cooper et Billy Burnette) mais aussi des titres de l’album ''In The Meantime'' de 2004.