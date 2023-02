Sondage RTBF – La Libre : pouvoir d’achat, soins de santé et fiscalité sont les principaux thèmes qui influencent le vote

Top 3 identique dans les trois Régions

Que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, ces trois sujets caracolent en tête des thématiques qui seront au cœur de l'attention des Belges.

Positionné en 4e thème, on constate que les pensions seront un enjeu majeur en Flandre et en Wallonie, 5e à Bruxelles qui place d’abord le climat en 4e place.

Le climat est un rien plus loin dans le classement wallon et bien plus loin en Flandre. Au nord du pays, l’immigration sera aussi un point d’attention pour les électeurs (5e). Une thématique qui figure en 8e position à Bruxelles et 12e en Wallonie.