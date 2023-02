Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections législatives se déroulaient aujourd’hui ?

Pour les besoins du sondage, relevons une liste de 15 personnalités par région, mêlant des hommes et des femmes issus des différents partis. La question posée était celle-ci : Voteriez-vous pour cette personne, en supposant qu'elle se présente aux prochaines élections et que vous avez la possibilité de voter pour elle ? Il ne s'agit donc pas simplement de la popularité ("Je connais cette personne"), mais des figures plébiscitées ("Je suis prêt à voter pour elle").

Du côté des électeurs wallons, c’est Sophie Wilmès (MR) qui serait plébiscitée, devant le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), Paul Magnette (PS), Elio Di Rupo (PS) et Raoul Hedebouw (PTB). Le président des Engagés, Maxime Prévot devance ensuite de peu celui du MR, Georges-Louis Bouchez, suivi par Hadja Lahbib qui est plébiscitée côté wallon, comme bruxellois. On note en suite le classement suivant, Willy Borsus, Ludivine Dedonder, Thomas Dermine, Jean-Marc Nollet, François De Smet, Céline Tellier et Rajae Maouane.

A Bruxelles, les électeurs citent en premier Sophie Wilmès (MR), suivie d’Alexander De Croo (Open Vld), de Paul Magnette (PS), troisième ex aequo avec Hadja Lahbib (MR). Raoul Hedebouw (PTB) et Georges-Louis Bouchez (MR) se partagent la quatrième place. Caroline Désir (PS) se place cinquième et devance le président de Défi, François De Smet. Arrive ensuite Maxime Prévot, président des Engagés, devant deux présidents néerlandophones, Bart De Wever et Sammy Mahdi, bruxellois d'origine. Deux personnalités Ecolo, Rajae Maouane et Alain Maron sont ensuite citées après Conner Rousseau, président de Vooruit et Tom Van Grieken du Vlaams Belang.

Du côté flamand, la première marche du podium est occupée par Bart De Wever (N-VA) et Theo Francken (N-VA). Alexander De Croo (Open Vld) et Conner Rousseau (Vooruit) arrivent deuxièmes ex aequo. A la troisième place, on trouve Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Suivent Annelies Verlinden (CD&V) et Jan Jambon (N-VA).