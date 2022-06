Sondage : quels seront les 11 Diables Rouges au coup d’envoi en Pologne ?

Une lourde défaite, une large victoire et un partage, le bilan des Diables rouges dans cette Nations League est pour le moins contrastée. "Insuffisant" estime notre consultant Philippe Albert.



Il reste une rencontre à notre sélection pour donner un peu plus d’allure à ces chiffres. Les Diables se déplacent en Pologne pour le 4e match en 13 jours. Un dernier effort avant les vacances. Roberto Martinez doit composer avec pas mal d’absents. Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier et Dedryck Boyata ont quitté le groupe. Tout comme Romelu Lukaku et Amadou Onana qui avaient déjà manqué le déplacement à Cardiff. Il reste donc 24 joueurs à disposition du sélectionneur.



RTBF. be/sport vous propose de vous mettre dans la peau du coach fédéral et de partager votre équipe idéale face aux Polonais. À vous de jouer !