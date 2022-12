Sondage : le public largement favorable à la piste Michel Preud’homme pour remplacer Roberto Martinez

Roberto Martinez et les Diables, c’est fini. Le principal intéressé l’a annoncé lui-même après l’élimination des Diables face à la Croatie.

L’Union belge va donc devoir lui trouver un remplaçant. Si elle n’a rien annoncé, plusieurs noms sont déjà cités. Certains d’entre eux sont belges mais sous contrat comme Vincent Kompany (Burnley) ou Philippe Clément (Monaco). Celui de Michel Preud’homme, qui n’a jamais caché un intérêt pour la fonction, est également dans les tuyaux. Avec des moyens assez limités, l’Union belge ne doit pas espérer frapper un énorme coup malgré la présence d’entraîneurs de renom comme Thomas Tuchel sur le banc des coachs libres.

Après plus de 24 heures de votes, c’est Michel Preud’homme qui mène largement le sondage avec 40% des voix devant Thierry Henry (17%) et un autre entraîneur étranger (16%). Vincent Kompany (11%) et Philippe Clément (10%) semblent des pistes qui plaisent également.