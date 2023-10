Sondage "Le Choix des Belges" : Vlaams Belang et N-VA en tête rendent la Flandre difficilement gouvernable, Rousseau le plus populaire

Le Vlaams Belang obtient près de 5 points de plus dans ce sondage que lors des élections de 2019 au cours desquelles il avait déjà effectué une percée. Notre sondage confirme que le mouvement d’extrême droite est le premier parti en Flandre. Les 5 points obtenus par le Vlaams Belang viennent peut-être du second parti flamand : la N-VA. La formation menée par Bart De Wever a en effet perdu 5 points entre les élections de 2019 et les intentions de vote que notre sondage lui attribue.

Le parti socialiste flamand, Vooruit, s’installe en troisième position en Flandre avec un peu plus de 16% des intentions de vote. Le CD&V se redresse nettement des précédents sondages : il obtient 13,9 des voix alors que notre sondage précédent de février 2023 ne lui en offrait que 9,6%. L’action du ministre des Finances Vincent Van Peteghem sur les bons d’Etat est peut-être une explication.

La chute la plus forte est celle de l’Open Vld. Le parti du Premier ministre Alexander De Croo boit la tasse et n’obtient plus que 7,9% des intentions de vote alors qu’il en obtenait 12,1% lors de notre dernier sondage et 13,5% des voix lors des élections de 2019.

Cette culbute libérale permet au PVDA, le parti frère du PTB, de se glisser en cinquième place des partis flamands, juste devant Groen dont l’électorat semble s’éroder.