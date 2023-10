Sondage "Le Choix des Belges" : vers une Vivaldi 2 ? Le gouvernement garde la majorité mais les Belges y sont opposés

Bruxelles est la région la plus positive à la reconduction de la Vivaldi avec 33,5% des sondés favorables, contre 31,8% de défavorables et 34,7 de sans avis. Ce sont à nouveau les électeurs PS et Ecolo qui sont les plus demandeurs avec 43% de favorables au PS et 38,4% de favorables parmi les électeurs Ecolo bruxellois. Les électeurs Défi et PTB y sont le plus opposés.

La Flandre est la région la plus contraire à une prolongation de "l’équipe De Croo". Seuls 29,3% des Flamands sont positifs contre 39% qui y sont opposés. Les électeurs de la N-VA sont les plus contraires : 58% d’électeurs N-VA sont contre. De manière assez surprenante, les électeurs de partis flamands représentés dans la Vivaldi ne montrent pas beaucoup plus d’enthousiasme à une deuxième édition de la Vivaldi : 31% des électeurs Groen, 29% des électeurs CD&V, 27% des électeurs Vooruit et 25% des électeurs Open Vld, parti du Premier ministre, souhaitent reconduire la Vivaldi, alors que la moyenne des Flamands est de 29,3%.