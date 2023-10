Sondage "Le Choix des Belges" : une large majorité d’électeurs demandent un taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne

Plus de sept Belges sur 10 sont demandeurs de taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne indique notre sondage "Le Choix des Belges" RTBF – La Libre. Ce sont surtout les électeurs flamands qui sont favorables à la mesure (77,5%) et un peu moins les Bruxellois (67%) mais il n’y a globalement pas de réelles oppositions à cette mesure dans le pays. Les électeurs les plus âgés sont également les plus demandeurs.