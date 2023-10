Sondage "Le Choix des Belges" : Revenus, fiscalité et soins de santé sont les thèmes qui influencent le vote des Belges

Les électeurs plus jeunes (18-34 ans) sont beaucoup moins motivés par les thèmes des générations plus âgées. Si le pouvoir d’achat mobilise encore en Wallonie et dans une certaine mesure à Bruxelles, les thèmes de la fiscalité ou des soins de santé motivent moins d’un Belge sur 5 de moins de 34 ans dans son vote.

Ce qui fait recette chez les jeunes Belges, de manière assez uniforme dans les trois régions, c’est le thème de l’économie qui motive un quart des jeunes Belges dans leur vote. C’est le thème le plus mobilisateur à l’échelle nationale. L’environnement, troisième thème mobilisateur en Wallonie marche moyennement à Bruxelles et plus du tout en Flandre.

En Wallonie et à Bruxelles, les chiffres indiquent une inquiétude sur les questions de démocratie chez 14% des jeunes électeurs plus poussée que pour leurs aînés (11%) mais pas en Flandre ou la démocratie ne mobilise que 4% des jeunes. Globalement, les questions d’immigration mobilisent moins les 18-34 ans que ce soit en Wallonie (-4 points), à Bruxelles (-6 points) ou en Flandre (-13 points).