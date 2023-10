Sondage "Le Choix des Belges" : les Francophones disent avoir adapté leur comportement face au changement climatique, pas les Flamands

Alors que la cause environnementale mobilise les jeunes lors des manifestations pour le climat le vendredi, ce sondage semble contredire l’interprétation que la défense de l’environnement serait une cause de jeunes. Côtés wallon et bruxellois, il ne faut pas pour autant parler d’opposition à cette adaptation du quotidien. Ainsi, les Wallons et Bruxellois de moins de 34 ans restent plus de 50% à avoir adapté leur comportement. Mais dans la tranche d’âge des plus de 55 ans, cette proportion monte à 66%.

La tendance est la même côté flamand. 41% des Flamands de moins de 34 ans ont modifié leur comportement face au changement climatique contre 50% des Flamands de plus de 55 ans.

Ces choix d’adaptations, ou non, ne dépendent pas du niveau de revenus des électeurs testés par notre sondage.