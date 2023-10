Sondage "Le Choix des Belges" : le PS à 27% en Wallonie, le MR en tête à Bruxelles bouscule le gouvernement

Avec un tel score, le PS serait incontournable pour construire la prochaine majorité wallonne. Il occuperait quasiment un tiers des sièges au Parlement de Wallonie (23 sièges sur 75). "Le PS est le faiseur de Roi. Il peut s’allier, tant à sa gauche avec le PTB seul et éventuellement Ecolo en plus, qu’à sa droite avec le MR seul et éventuellement les Engagés en plus", analyse Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), auteur de ces projections en sièges.

Le gouvernement actuel (PS-MR-Ecolo) est reconductible aussi avec une majorité de 51 sièges sur 75, mais on constate qu’Ecolo n’est pas indispensable, car PS et MR ont 43 sièges à deux. "La coalition Olivier (PS-Ecolo-Engagés), dont on murmure qu’elle est la préférée du PS et qui était au pouvoir entre 2009 et 2014 est possible aussi avec 39 sièges sur 75, mais ce n’est qu’un siège de plus que le minimum requis, qui est de 38 sièges pour avoir la majorité", pointe Jean Faniel.