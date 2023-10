Sondage "Le Choix des Belges" : la Belgique divisée sur les nouveaux rythmes scolaires, les jeunes Francophones approuvent

Cette modification des rythmes scolaires a pour but de placer une fréquence régulière entre semaines d’école et semaines de vacances : 7 semaines de cours suivies de 2 semaines de vacances. Les périodes de congés scolaires d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) qui comptaient une semaine durent maintenant deux semaines. Les vacances de printemps (Pâques) n’ont dès lors plus lieu en avril, mais en mai. Enfin, les vacances d’été sont rabotées en conséquence : les élèves restent à l’école un peu plus longtemps en juillet et recommencent un peu plus tôt en août.

Cette mesure motivée par des avis de psychopédagogues ne va pas sans opposition. Les parents de la périphérie bruxelloise qui ont des enfants dans les systèmes francophone et néerlandophone doivent désormais s’accommoder de calendriers de vacances différents.

D’un point de vue politique, cette mesure est très soutenue parmi les électeurs PS de Wallonie (50% sont pour) et de Bruxelles (48% de pour). En Wallonie, les électeurs Engagés (61% de pour) et Défi (52%) soutiennent également la mesure. L’opposition politique est à trouver du côté du PTB wallon (44% sont opposés, 26% sont pour). Les électeurs MR soutiennent un peu moins la mesure que la moyenne wallonne.

A Bruxelles, les électorats du PTB et du MR sont également contre ces nouveaux rythmes scolaires. 27% des communistes bruxellois y sont favorables contre 44% de défavorables. Seuls 27% des électeurs bruxellois du MR soutiennent ces nouveaux rythmes et 42% y sont opposés.