Sondage "Le Choix des Belges" : d’où viennent les 27% du PS wallon ? Où sont passés les électeurs Ecolo ?

On le constate grâce à ce schéma, tous les partis progressent grâce à ce décompte sauf Ecolo. Tous gagnants alors ? Oui, tous les partis à part Ecolo gagnent au moins quelques dixièmes de pourcentages. Mais l'explication vient de la catégorie "autres partis" qui attirerait 5,8% des voix aujourd'hui contre près de 10% en 2019. Chaque parti testé ici profite un peu de 4% de voix redistribués, notamment parce que ces plus petits partis qui fleurissent à chaque élection ne sont pas encore connus ou officiellement lancés.

Ce détail mis de côté, c'est le PTB qui parvient à résoudre le mieux cette double équation : conserver un maximum d'électeurs et en convaincre un maximum de nouveaux. 78% de ses électeurs de l'époque reviennent vers le PTB, on l'a dit, tandis que 47% de ses électeurs de 2023 viennent d'autres partis. On dépasse la barre 100 en cumulant ces deux scores et donc, de fait, le PTB progresse dans notre sondage : 19,2% des électeurs wallons voteraient pour lui aujourd'hui contre 13,8% de ceux-ci en 2019.

Ensuite vient Défi, qui conserve peu (55%) mais qui recrute beaucoup (53%). L'addition dépasse les 100% permet à Défi de progresser un peu. Un peu, parce que son score initial de 2019 (4,1%) est très faible donc ces nouveaux électeurs, nombreux en pourcentages, ne sont pas si nombreux en chiffres absolus. Le parti est crédité aujourd'hui de 4,5% des intentions de vote en Wallonie.

Le PS, troisième dans ce tableau, conserve 78% de ses électeurs de 2019 et recrute 27% de nouveaux électeurs en 2023. De quoi un peu progresser dans notre sondage de 26,1% à 27,2%, surtout grâce à la conservation de son électorat. Ce chiffre de 27% de nouveaux électeurs est faible en proportion par rapport aux autres partis, mais représente de nombreux électeurs en valeur absolue, puisque tout est relatif et que le score de base du PS est très élevé.

Le MR et Les Engagés sont stables ou en légère progression, mais pas pour les mêmes raisons. Le MR conserve relativement bien son électorat de 2019 (70% des électeurs MR restent au MR), mais Les Engagés, qui ne peuvent pas en dire autant, semblent réussir leur opération de démarchage (et pas seulement de candidats) en recrutant 37% de nouveaux électeurs parmi ceux qui voteraient pour lui aujourd'hui. Le MR compte 31% de nouveaux électeurs parmi son électorat potentiel de 2023.

Enfin, c'est officiel avec ce graphique, Ecolo est le grand perdant de ce sondage. Il dévisse sur les deux tableaux : d'une part il ne conserve que 59% de ses électeurs de 2019 et d'autre part, seuls 28% de ses électeurs de 2023 sont nouveaux ce qui indique une difficulté à recruter.