Sondage "Le Choix des Belges" : Alexander De Croo et Sophie Wilmès, superstars politiques côté francophone

Alexander De Croo (Open Vld) premier en Wallonie devant Sophie Wilmès (MR), et l'inverse à Bruxelles. Les deux personnalités libérales sont les plus populaires côté francophone et bruxellois, et de très loin. Paul Magnette (PS) est troisième à Bruxelles et en Wallonie. Voici ce que dit notre sondage "Le Choix des Belges" RTBF - La Libre - Kantar réalisé en septembre et octobre.

En Wallonie, le ministre-président Elio Di Rupo est quatrième de ce classement suivi par un autre socialiste, mais flamand, Frank Vandenbrouck (Vooruit). Dans ce top 10 wallon, on retrouve aussi Jean-Luc Crucke, 6e. Le transfuge du MR passé aux Engagés est plus populaire que son -déjà populaire - président de parti, Maxime Prévot, 10e du classement.

Raoul Hedebouw (PTB, 7e), Georges-Louis Bouchez (MR, 8e) et Pierre-Yves Demargne (PS, 9e) complètent le top 10 wallon. Les absents des premières places sont les personnalités écologistes : Jean-Marc Nollet, premier Ecolo du classement est 18e, Céline Tellier 23e, Georges Gilkinet 26e, Philippe Henry, 26e et Rajae Maouane 30e.

Les membres des gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles occupent des positions honorables : le ministre wallon Willy Borsus (MR) est 11e, la ministre francophone de l'Enseignement Caroline Désir (PS) est 12e, le ministre francophone du Budget Frédéric Daerden (PS) est 14, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) est 16 et la ministre wallonne de l'Emploi et de la Santé Christie Morreale (PS) est 19e. Outre les ministres écologistes cités ci-dessus, Adrien Dolimont (MR) est plutôt en bas de classement, 29e.

Les personnalités politiques absentes de ce classement n'ont pas été testées par l'institut de sondage.