Sondage "Le Choix des Belges" : 57% des Belges pensent, à tort, que leur pouvoir d'achat a baissé cette année

Une fois pensionné, le sentiment d'une baisse du pouvoir d'achat est moindre. Contrairement à leurs cadets de la tranche d'âge inférieure, les Belges âgés de plus de 65 ans ont automatiquement bénéficié d'une indexation de leur pension. Ce n'est pas la cas des personnes en activité, certaines catégories socioprofessionnelles, dont les indépendants, ne bénéficient pas de revalorisation automatique de leurs salaires.

Les pensionnés ont donc moins subis la hausse des prix en 2023, d'autant plus que les dépenses de leur budget liées à l'énergie ou l'alimentation sont moindres.

De l'autre côté de la pyramide des âges, les Belges âgés de 18 à 24 ans sont aussi peu pessimistes quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat. Ces derniers déclarent qu'il a sinon augmenté, du moins est resté constant en 2023.

Pour Philippe Defeyt, ce plus grand optimisme va de pair avec "de plus grandes perspectives d'emplois". "On peut imaginer qu'une jeune qui a un minimum de compétences, le marché du travail et favorable et on peut donc plus facilement s'insérer qu'il y a quelques années".